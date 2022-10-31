台灣生物產業協會改選 吳忠勳連任理事長

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）台灣生物產業發展協會公布第十七屆理監事名單，並由生物技術開發中心執行長吳忠勳連任理事長，副理事長由維梧資本創投合夥人馬海怡及資誠榮譽副所長曾惠瑾接任。

台灣生物產業協會表示，此次選舉有6位新血加入理監事會，包括保瑞藥業董事長盛保熙、永昕生醫董事長陳佩君、三福生技總經理鄭建新、資誠會計師游淑芬、台灣神隆總經理盧麗安及懷特生技副董事長李伊伶。

台灣生物產業發展協會自1989年成立迄今已有33年，目前有145家團體會員，涵蓋近5000位産官學研醫通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會。此屆理監事會成員涵蓋生醫產業、學術研究機構、創投界等重量級人士。

連任的吳忠勳理事長表示，協會4大任務包括推動國際互動交流、打造政府與產業溝通平台、人才培育及鼓勵傑出的生技公司與研發單位。並透過舉辦「亞洲生技大會」、參與國際各大生技展會等國際合作；舉辦「與政府有約」活動、開辦「生技産業深耕學院」的專業培訓課程以及舉行「傑出生技產業獎」來落實。

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他也指出在首席顧問陳建仁的指導下，協會另設置產業委員會、會員委員會、活動委員會與農業生技、生技服務、創業整合、醫藥法規、Medtech、生物相似藥、國際合作等焦點小組與委員會，由理監事擔任主任委員與召集人，期望借重理監事經驗見識，擴大產業服務的範圍，並在生物產協的平台上，協同各方的資源，順利推動生技產業的發展。

而第十七屆另外兩位常務理事為台康生技董事長劉理成及國衛院副院長司徒惠康，常務監事由泰合生技董事長李世仁接任，並續聘前理事長李鍾熙為名譽理事長。（編輯：趙蔚蘭）1111034