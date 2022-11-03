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明年青安房貸政策續推行 傳一段式利率報價1.87%

2022/11/3 18:47（11/3 20:46 更新）
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青安房貸利率將於年底屆期，財政部預計12月提出展延方案送行政院核定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
青安房貸利率將於年底屆期，財政部預計12月提出展延方案送行政院核定。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北3日電）青安房貸利率將於年底屆期，財政部預計12月提出展延方案送行政院核定，行庫圈傳出，傾向一段式機動利率調整至1.87%有共識，若不考慮12月央行升息因素，明年青安房貸利率可能為1.87%，此外，一旦減升半碼優惠展延，利率水準有望更低。

財政部旗下公股銀行開辦青年安心成家購屋貸款，實施延至今年底，財政部長蘇建榮今天在立法院財委會受訪表示，預計12月左右將青安延長方案報行政院核定。

銀行業者透露，延長方案有3大討論重點，第一，展延政策續行，如何定價新青安房貸利率；第二，今年3月央行調升1碼，公股行庫針對青安房貸基準利率吸收半碼的優惠政策，是否延長；第三，展延時間。

現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，加上「固定加碼」的0.555個百分點。

自央行9月升息後，若正常反映，基準利率為1.345%，不過公股行庫吸收半碼，因此目前一段式機動利率為1.775%，是首購房市地板價。

銀行業者指出，目前行庫提出多個版本利率意見，以一段式機動利率來說，多數出具意見評估落在1.85%至1.9%區間，研判最終可能取中間值1.875%；另有行庫主管表示，新一段式機動利率報價1.87%，是有共識。

至於基準利率減升半碼優惠是否延長，據透露，優惠不排除改為放在「固定加碼」調降、也就是比現行的0.555個百分點低，讓基準利率跟著郵局儲郵利率調整，回歸市場機制。

若「基準利率」減升半碼、「固定加碼」調降，雙重優惠皆實施，新一段式機動利率可能進一步降低至1.745%。

業者透露，以承作量中等規模的行庫而言，減升半碼一年，利息收入會減少新台幣6、7000萬元，承作量較大者，吸收成本可達億元，數額相當大。

不過公股人士強調，就算銀行少賺，仍願意挺青安專案繼續施行，「好事會支持」。

另一名公股主管則表示，青安貸款應從兩年檢討一次，調整成一年一次。

財政部國庫署官員則強調，目前還在蒐集公股行庫意見，一切僅在討論階段。（編輯：潘羿菁）1111103

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