3公司吞證交所罰單 國喬遭重罰100萬元

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（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所今天宣布，對國喬石油化學公司違反內部控制規定，處以新台幣100萬元違約金；京元電子與瀚宇彩晶，也因違反重訊規定遭罰。

證交所發布新聞稿指出，國喬對子公司監督與管理等內部控制的制度設計與執行，有多項缺失，且有重大影響股東權益之虞，已違反規定。

證交所對國喬處以100萬元違約金，並函請國喬洽非簽證會計師進行內控制度專案審查，後續將加強對國喬之監理。

另外，證交所指出，京元電子違反重大訊息規定，處以20萬元違約金。

證交所說明，京元電子108年1月11日董事會決議取得不動產案，後於108年4月12日簽核修改取得範圍，但遲至108年5月2日才輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面。

此外，上述108年5月2日輸入重大訊息有關估價金額內容未因應範圍變動而修改，內容不夠確實，且111年11月1日才更正、輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，違反規定。

證交所另因瀚宇彩晶違反重大訊息規定，處以3萬元違約金。

證交所表示，瀚宇彩晶於111年1月1日取得使用權資產案，但延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反相關程序規定。（編輯：楊蘭軒）1111103