中華航空前3季營收破千億 第4季客運增班5成

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（中央社記者賴言曦台北9日電）中華航空公告今年第3季營收新台幣376.98億元、年增9.35%，歸屬母公司淨利1.26億元，每股稅後盈餘（EPS）0.02元；累計前3季合併營收突破千億，EPS則是0.6元，較去年同期每股增加0.32元。

華航前3季合併營收1117.83億元、年增21.93%，合併營業淨利42.49億元，合併稅後淨利31.42億元，歸屬母公司淨利36.18億元。

華航指出，受惠台灣邊境解封政策鬆綁，第2季起客運運能逐步恢復且市場需求轉強，使今年第3季客運收入創近3年同期高點，年增497%，其中又以東南亞、北美及歐洲地區旅客增加較為明顯，市場轉強復甦中。

不過在貨運方面，華航坦言，近期全球經濟受通貨膨脹及升息影響，使貨運市場需求逐漸壓抑，且較上半年有趨弱現象，不過運價與去年同期相比仍處於相對高檔，且有支撐力道，只是航空燃油價格偏高，對整體經營造成壓力。

展望後市客運市況，華航表示，第4季客運航班增加5成，並就區域及長程航線進行完整布署，看好東南亞商務及旅遊市場，將於今年12月開航菲律賓宿霧、2023年1月開航越南峴港及泰國清邁，預計明年農曆春節旺季，將在東南亞區域提供每週120班服務。

另外，華航也積極推廣北美、歐洲至東南亞來回，歐洲至大洋洲來回，大洋洲至東北亞來回等6航權的轉機產品，透過擴大產品豐富度，增裕客運收入。

貨運方面，華航指出，隨著後疫情客運復甦，客機大量復飛後所增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，而亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍將持續。

華航表示，將以貨機機隊優勢穩占商機，持續爭取包機及專案貨源，並整合客貨機運力，使整體客、貨機艙位裝載率提升，增裕整體貨運營收。（編輯：蘇志宗）1111109