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超商雙雄展店動能挹注 10月營收寫同期高

2022/11/10 19:32
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（中央社記者江明晏台北10日電）超商雙雄10月營收出爐，統一超、全家受惠雙十連假、邊境解封、疫後內需消費增溫，並在展店動能挹注下，雙雙寫下歷年同期新高紀錄。

統一超商10月合併營收新台幣247.87億元，較去年同期增加9.55%，單月營收創下同期新高。累計前10月合併營收2394.31億元，年增10.48%。

統一超說明，台灣7-ELEVEN受惠雙十連假、邊境解封、疫後內需消費並在展店動能挹注下，帶動鮮食、飲料與一般食品等類別業績均成長。

轉投資事業而言，統一超指出，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊、二十一世紀（21風味館）等均較去年同期成長，持續貢獻營運成長動能。

展望11月，統一超看好國旅、世足、雙11等商機，加上歲末節慶等，可望推升消費力道，後勢營運成長可期。台灣7-ELEVEN門市截至10月底店數6585家，去年同期店數6313家。

全家便利商店10月合併營收79.6億元，年增7.89%，前10月合併營收751.6億元，年增8.33%。

全家表示，綜觀10月營運表現，店數持續成長，鮮食業績年增超過1成，同時有效掌握溫降與國慶萬聖等節日商機，整體績效穩定走高。

多元差異商品部分，全家指出，10月鮮食各種品類業績皆全面向上，保健品類同期業績增近兩成。

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ESG（環境、社會、公司治理）方面，全家致力建構公平共好的產銷生態圈，透過零售賣場推廣減碳觀念、與台北大學合作推出全台首創的負碳便利商店，於10月再添4家，累計達到6家，已累計超過1000公斤以上的碳資產。

展望11月，全家指出，民眾對溫暖型商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、保暖日用織品等，以及雙十一相關促銷活動和火鍋季紛紛展開，皆可望挹注營運動能。截至10月31日止，全家便利商店總店舖數達4111家。（編輯：楊蘭軒）1111110

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