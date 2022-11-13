媒體關注高虹安、鄭州廠事件 郭台銘：臉書上回應

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（中央社記者江明晏台北13日電）永齡基金會創辦人郭台銘今天出席「輻射科學暨質子治療中心」落成典禮，致詞時提到「金錢不是萬能，政治不代表一切」，對媒體關注的高虹安爭議與鄭州廠營運，他僅表示會在臉書上回應。

台大醫院癌醫中心分院今天舉行「輻射科學暨質子治療中心」落成暨冠名典禮，向世界宣告開始臨床服務，並將輻質中心主要建物命名為「永齡樓」。台大醫院癌醫中心分院院長楊志新、台灣大學校長管中閔、永齡基金會創辦人郭台銘、瓦里安醫療系統及清水建設等代表均到場見證揭幕。

作為主要捐助者，郭台銘今天致詞時表達今天的感受，他說「施比受有福」，做任何事情關鍵在於愛心，只要心存愛心、用心經營，真愛就會在面前實現。

但話鋒一轉，郭台銘提到「金錢不是萬能，政治不代表一切」，台灣2300萬人民，每個人在自己工作崗位默默耕耘付出，才造就台灣成為世界民主社會的典範。

此外，大批媒體今天在現場守候，關注郭台銘對於民眾黨新竹市長參選人高虹安近期相關爭議、以及中國疫情影響鄭州廠營運等事件的回應，但郭台銘今天典禮後並未接受媒體訪問，僅簡短表示會在臉書上給予回應。

楊志新致詞時說，癌症是21世紀重要疾病之一，全世界因癌症死亡的人數逐年攀升，隨著民眾對癌症治療、診斷及預防的需求日益增加，感謝永齡基金會創辦人郭台銘的善心，捐贈世界最先進質子治療設備及光子治療儀、電腦斷層模擬定位儀，加上資訊基礎建置，提供台大癌醫於各種癌症預防、診斷、治療以及追蹤上精準完善的醫療服務。

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他表示，輻質大樓的完成是台大醫院癌醫中心分院提供完整癌症治療的最後一塊拼圖，感謝郭台銘的慷慨捐贈，拉近理想和現實的差距，台大醫療體系秉持提供高品質人性化醫療服務的使命，於標靶治療、免疫治療及傳統光子治療等癌症治療上已累積許多經驗與成果，輻質中心的落成，將引領癌症治療進入新里程。

管中閔表示，感謝永齡基金會創辦人郭台銘10年前動心起念，提供硬體建築及先進醫療設備，為癌症病人打造一間專門的癌症中心，提供病友更高品質及人性化的醫療服務，未來台灣大學暨醫療體系會持續發展前瞻性的研究，守護民眾健康。（編輯：蘇志宗）1111113