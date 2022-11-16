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美元雙率雙升 北富銀兒童帳戶外幣存款增逾2成

2022/11/16 20:51
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（中央社記者謝方娪台北16日電）理財從小開始，累計至今年10月底止，台北富邦銀行小富翁帳戶（兒童帳戶）數已逾28萬戶；瞄準美國雙率（匯率、利率）雙升，北富銀兒童帳戶外幣存款近1年成長率衝破2成。

根據北富銀今天揭露內部數據，累計至今年10月底止，未滿20歲可開立的小富翁帳戶數已超過28萬戶，不過數位帳戶占比較少；小富翁理財帳戶平均每戶資產管理規模（AUM）達43萬元，平均存款金額則逾20萬元。

另值得注意的是，北富銀小富翁帳戶中的外幣存款近1年成長高達21%，顯示兒童帳戶同樣鎖定美國雙率雙升熱潮，趁機換匯以便匯率、利率兩頭賺。

北富銀今天於台北城東分行舉辦2022年小富翁理財營首場活動，不僅是小富翁理財營首度推出聽語障兒童專場，且為國內兒童理財營隊首創。

北富銀行銷長吳薏菱指出，小富翁理財營參與學員主要是國小2至6年級學生，透過基礎金融教育，希望為學齡孩童建立正確理財觀念，讓孩童認識金錢意義及儲蓄重要性，思考「需要」及「想要」的區別，並建立量入為出的觀念。

吳薏菱表示，基於防疫考量，今年小富翁理財營比照去年採小規模舉行，每場控制參與人數落在10至15人，同時，北富銀開放小富翁家長免費預約金融專家，針對投資、購屋、退休規劃、子女教育金及各類財產信託提供家長一對一理財諮詢。

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推廣理財觀念從小扎根，北富銀自1998年起舉辦小富翁理財營，北富銀統計，今年共將有360名學員參與小富翁理財營，累計至今年總參與人數將超過6600名。

金融業響應ESG（環境、社會、公司治理），除了北富銀小富翁理財營推出聽語障兒童專場，安聯人壽今天宣布攜手天主教失智老人基金會啟動第15屆失智老人募款，並與霹靂國際多媒體跨界合作，向大眾倡導透過走出戶外及人際互動等健康生活預防失智症。（編輯：楊蘭軒）1111116

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