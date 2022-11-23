金融、生技與航運領軍 台股收漲66.34點

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（中央社記者賴言曦台北23日電）美股22日收紅盤，帶動台股今天跳空開高，雖然盤中因為電子股熄火而買氣收斂，但在生技、金融、航運等族群助攻下，終場上漲66.34點，以14608.54點作收。

台股今天終場在買氣助攻下，漲幅0.46%，成交值新台幣1874.32億元。

觀察盤面個股，台積電今天早盤開高，最高至496元，盤中一度由紅翻黑，尾盤在買氣支撐下，股價重返490元關卡，終場小漲1元，收在492元，漲幅0.2%。

聯發科尾盤未能扭轉跌勢，終場下跌8元，以705元作收，跌幅1.12%。昨天宣布延聘台積電前共同營運長蔣尚義擔任半導體策略長的鴻海，今天以平盤價100.5元作收。

今天領軍喊衝的各類族群中，以生技醫療類股漲幅最亮眼，終場上漲3.5%。其中，美時因血癌藥9月在美成功上市，助攻今年前3季賺進1個股本，今天尾盤以217.5元強攻漲停板，股價創新高。

表現同樣亮眼的金融族群，類股終場上漲1.32%；航運類股則在貨櫃股及散裝航運股領軍下，收盤上漲1.74%。（編輯：張均懋）1111123