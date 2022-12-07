中華三菱跟進調漲 5款車系明年漲價1萬元
2022/12/7 17:06（12/7 18:05 更新）
中華三菱7日宣布，明年元旦起調漲旗下5款車型售價，預計將調漲新台幣1萬元。圖為OUTLANDER車款。（圖取自中華三菱網頁mitsubishi-motors.com.tw）
（中央社記者韓婷婷台北7日電）繼TOYOTA、NISSAN陸續調漲車價後，中華三菱今天也宣布因晶片短缺、原物料漲幅擴大，旗下5款型自2023年1月1日起調漲售價，預計將調漲新台幣1萬元。
中華汽車表示，因受國際原物料、晶片、鋼材等重要零組件，以及物流運輸成本大幅增加等影響，造車成本不斷提高。在多重成本壓力下，自明年1月1日起，中華三菱將調整各車型售價，包含乘用車COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER，及商用車中華堅兵P350與得利卡DELICA等，上述車型售價預計將調漲1萬元。
在宣布明年起調漲車價外，中華汽車也在年底前祭出促銷活動衝買氣，包括COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER及ECLIPSE CROSS於12月完成領牌程序，可享「兩萬元神級配件禮」，以及高額分期零利率、燃油車舊換新限領5萬元等優惠。（編輯：張良知）1111207
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