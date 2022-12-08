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富采旗下漢威光電加入低軌衛星計畫 供射頻關鍵晶片

2022/12/8 16:50
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（中央社記者潘智義台北8日電）政府積極推動「Beyond 5G低軌通訊衛星計畫」，富采集團今天宣布，旗下漢威光電取得經濟部工業局「低軌衛星通訊終端設備系統整合開發補助計畫」，是該計畫中唯一的射頻關鍵晶片供應商。

富采發布新聞稿指出，漢威光電開發用於低軌衛星地面通訊設備的低雜訊放大器，目標提高天線增益、降低功耗，並大幅縮小尺寸，打破國際大廠壟斷局面。

同時，富采期望建立關鍵技術自主，完善衛星產業鏈，突破場域限制，提高5G網路頻寬，以及台廠競爭優勢。

漢威光電1991年成立於新竹科學園區，是台灣第一家自主設計開發並生產高頻微波積體電路（MMIC）元件的公司，發展無線通訊領域中RF switch射頻前端產品。2022年漢威轉型成為無晶圓廠半導體IC設計公司，專注於5G及低軌衛星通訊市場的產品需求。

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漢威光電目前聚焦開發應用於5G小型基站及低軌衛星用射頻前端產品，預計將推出一系列應用於5G小型基站寬頻高效率功率放大器等射頻前端產品，應用頻段將涵蓋5G NR FR1的n41、n78和n79等頻段。

漢威光電擁有豐富的開發經驗及研究量能，在此次「Beyond 5G低軌通訊衛星計畫」中協助供應鏈增加自主技術與供應鏈的強度，加速進軍國際市場，成為全球衛星產業的關鍵合作夥伴。（編輯：張均懋）1111208

#漢威光電
#富采
#漢威
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