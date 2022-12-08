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廣越11月營收年增2.82% 盼縮小淡旺季區隔

2022/12/8 20:05
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（中央社記者賴言曦台北8日電）羽絨服代工廠廣越公告11月合併營收新台幣13.7億元，年增2.82%。隨著廣越步入傳統淡季，總經理吳朝筆表示，廣越持續分散產品類別，期待逐步淡化營運淡旺季區隔。

廣越今天表示，第4季為廣越傳統淡季，但今年第4季10月及11月累計營收達28.92億元，表現較過往同期有顯著成長；累計前11月合併營收185.06億元，較去年同期成長60.62%。

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吳朝筆透過新聞稿表示，廣越今年獲各大品牌客戶擴大下單，營運暢旺，整體營收顯著成長，屢破歷史新高；在營運策略上，廣越持續分散產品類別，擴張生產基地，期待集團營運淡旺季區隔能逐步淡化，營運規模也將隨針織品項持續開發而逐年擴大。

法人認為，廣越主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen、Aritzia等；今年底正式打入Lululemon供應鏈，除已獲平織品項的夾克外套訂單外，針織品項的瑜珈服飾訂單也在開發中，預估未來2年將對營運帶來挹注，廣越未來營運版圖將維持穩定擴張趨勢。（編輯：張良知）1111208

#羽絨服代工廠廣越公告
#吳朝筆
#廣越
吳朝筆
廣越：第4季淡季不淡 明年有信心雙位數成長
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