2050淨零轉型 調查：56%受訪者不清楚政府減碳規劃

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（中央社記者謝方娪台北14日電）台大風險中心今天公布台灣高碳排產業公正轉型意識調查，有高達56.1%受訪者完全或幾乎不曉得政府到2050年的減碳規劃，有36.6%受訪者擔憂10年內工作因減碳受影響，凸顯公正轉型重要性。

富邦集團及台灣大學風險社會與政策研究中心今天舉辦2022富邦全球化講堂，台大風險中心研究團隊在下午場論壇發布「台灣高碳排產業面對公正轉型意識調查」。

此份調查以能源局及台電公布資料為基礎，經台大風險中心計算碳排密集度、電力密集度、總碳排、總用電加上電費占成本比例5項指標篩選，選擇資本額新台幣100萬元以上特定產業別企業作為母體進行調查。

根據調查，有高達56.1%受訪者完全或幾乎不曉得政府到2050年減碳規劃，有83.3%受訪者認為政策推出前就要讓民眾參與，並有75%受訪者認為應由政府協同產業、員工一起參與尋找解決方法，共同商議才能做到公平，且有66.8%受訪者認為補償應立專法處理。

針對政府減碳政策，有63.2%受訪者認為家庭支出受電價影響很大，74.9%受訪者認為減碳政策對油電價會有影響。

2050年減碳目標下，只能使用極少量的石油、煤和燃油，有36.6%受訪者因此擔憂10年內工作會受影響；進一步觀察不同產業內高度擔憂工作受影響的受訪者比例，依序為陸上運輸業（36.2%）、石化業（30.6%）、鋼鐵業（25.6%）、電力業（20.8%）、漁業（16.7%），基層員工的擔憂尤其顯著。

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根據調查，有57.7%受訪者擔憂減碳責任轉嫁到員工，不過更有高達63.1%中高階主管和負責人股東擔憂責任轉嫁到員工，意味管理階層從經營實務上已感受到或判斷減碳壓力有可能轉嫁的問題。

此份調查委託中華徵信所執行，以受衝擊的高碳排產業為調查對象，針對不同職位層級的受訪者，包含主管、員工、負責人進行調查，進一步了解產業對公正轉型的看法與執行現況，調查時間為今年11月1日至11月15日，共完成533份電訪成功樣本。（編輯：楊凱翔）1111214