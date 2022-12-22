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疫情趨緩 11月失業率3.61%創10個月新低

2022/12/22 16:08（12/22 17:18 更新）
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行政院主計總處22日發布11月失業率為3.61%，較10月下降0.03個百分點，也是連續3個月下降。圖為台北車站就業服務台。中央社記者謝佳璋攝 111年12月22日
行政院主計總處22日發布11月失業率為3.61%，較10月下降0.03個百分點，也是連續3個月下降。圖為台北車站就業服務台。中央社記者謝佳璋攝 111年12月22日
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（中央社記者蘇思云台北22日電）主計總處今天發布11月失業率為3.61%，較10月下降0.03個百分點，連續3個月下降，失業率達到10個月來新低，勞動市場呈現穩定；經季節調整後失業率則為3.64%，跟10月持平。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，依照過去經驗，每年6月至8月適逢畢業季，畢業生投入職場尋職，失業率都會走揚，畢業生於9月後陸續找到工作，失業率會逐步下降。近5年資料來看，如果沒有其他外力因素，12月相比11月的失業率多數都呈現減少。

陳惠欣表示，隨著疫情趨緩，失業率來到10個月新低，顯示失業情勢呈現穩定。進一步觀察失業狀況，11月失業人數為42.8萬人，較10月減少3000人，主因是初次尋職失業者減少2000人；與去年同月相比，失業人數減少8000人。

至於行業情勢，陳惠欣表示，11月就業人數1143萬人、月增2萬人，最主要增加是分布在服務業，但工業部分則月減1000人，後續仍要持續觀察。因經濟因素導致週工時未達35小時者為20.9萬人，月減1.3萬人。

今年5月本土疫情爆發衝擊內需，陳惠欣觀察，服務業受僱員工薪資、就業的月變動人數近期都呈現增加，服務業已經慢慢回溫，不過，部分年變動數據還沒回到先前的水準。

國際需求減緩，台灣近期外銷訂單出現連3黑，是否可能影響勞動市場，陳惠欣表示，如果有影響，有可能會先反映在「工作場所業務緊縮或歇業而失業者」指標，該指標7月起已連續4個月減少，但這次呈現是跟10月持平，後續仍要密切關注。

展望未來，陳惠欣表示，年底陸續有耶誕節、元旦、春節等，預期帶動跟節慶有關的服務業人力需求，不過，面對全球景氣降溫、出口動能趨緩，仍要持續關注，後續勞動市場仍要視疫情、相關政府措施、企業營運用人狀況而定。

觀察主要國家季調後失業率，11月部分加拿大5.1%、香港3.7%、美國3.7%、韓國2.9%，10月部分法國7.1%、德國3%、日本2.6%。（編輯：楊凱翔）1111222

主計總處22日發布11月失業率。（圖取自主計總處網頁www.dgbas.gov.tw）
主計總處22日發布11月失業率。（圖取自主計總處網頁www.dgbas.gov.tw）
#失業率
#主計總處
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