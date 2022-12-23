愛德萬：明年半導體測試設備銷貨恐衰退 特殊應用續強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）愛德萬測試（Advantest）今天引述研調機構分析預期，明年全球半導體測試設備市況可能進入衰退週期，不過資料中心、人工智慧、高效能運算、車用等特殊應用需求續強，預期到2024年可回到正常水準。

測試設備大廠愛德萬測試今天上午舉行年終媒體交流會，觀察今年整體測試設備市場需求走勢，愛德萬測試台灣資深副總經理劉建志引述研調機構TechInsights數據指出，系統單晶片（SoC）自動化檢測（ATE）需求反轉，分檢機和探針卡設備按照整體半導體產業趨勢，整體測試設備銷售仍比IC產線需求要多。

若從愛德萬測試本身角度觀察，劉建志指出2022會計年度（截至2023年3月底）全球經濟衰退疑慮加深，主要是地緣政治、通膨和升息等變數影響，此外美國加重對中國半導體管制，產業變數多。

從半導體應用來看，劉建志引述愛德萬測試總公司分析指出，消費性電子應用包括手機、電腦、電視等終端需求的確受到衝擊，相關IC產品需求以及手機製造晶片商、面板晶片商等也受到影響，使得庫存水位增加，也讓投資衰退保守。

不過劉建志指出，數位轉型趨勢不變，特別應用包括資料中心（Data Center）、人工智慧（AI）、高效能運算、車用等需求續強，儘管消費性電子晶片測試設備轉弱，不過特殊應用晶片測試設備需求續強，加上測試時間更久，可彌補消費性電子測試設備銷售轉弱趨勢。

愛德萬測試預期，今年度SoC測試設備銷售可較2021年度持平，記憶體測試設備力拚持平。

展望明年全球測試設備銷售趨勢，愛德萬測試引述研調機構TechInsights和VLSI Research數據預期，明年記憶體測試設備銷售恐較今年明顯下降20%，SoC測試設備銷售估年減6%，分檢機和探針卡設備銷售估年減約9%至10%，預期明年全球半導體測試設備銷售年減8.8%，預期到2024年可回到正常水準。

長期來看，愛德萬測試引述研調機構分析預期，SoC測試設備需求仍健康，主要是車用和工控用電源和類比晶片測試成長潛力可期，此外5G和半導體先進製程節點也帶動需求，高效能運算（HPC）晶片測試需求持穩。

至於記憶體應用，愛德萬測試引述調查預期，今年到明年進入向下週期性循環，分檢機和探針卡設備需求仍按照整體半導體產業趨勢前進。（編輯：趙蔚蘭）1111223