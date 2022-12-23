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半導體領航 南科前10月營收逾1.16兆創同期新高

2022/12/23 14:43（12/23 15:21 更新）
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受惠全球最先進5奈米製程及高效能運算等應用強勁需求，南科積體電路營業額今年前10月大幅成長近6成。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
受惠全球最先進5奈米製程及高效能運算等應用強勁需求，南科積體電路營業額今年前10月大幅成長近6成。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北23日電）南科今年前10月營業額達新台幣1兆1675億元，成長逾35%，創歷年同期最佳；其中，受惠全球最先進5奈米製程及高效能運算等應用強勁需求，南科積體電路營業額今年前10月大幅成長近6成。

南部科學園區今天發布新聞稿表示，儘管國際政經氛圍動盪，南科今年1至10月營業額在積體電路產業的領航帶動下，締造了歷年同期最佳的1兆1675億元成績，大幅成長35.31%，超越去年全年營業額。

南科指出，積體電路產業方面，在產業庫存循環調整的逆風中，南科受惠全球最先進、最高值的5奈米製程加持，在高效能運算、車用電子等相關應用的強勁需求支撐下，今年1至10月營業額大幅成長近6成，達9240.89億元。

至於光電產業，南科表示，1至10月營業額為1605.05億元，由於俄烏戰爭、中國封城、通貨膨脹等因素，加深了產業循環復甦的不確定性，占大宗的面板產業受到面板價格持續下滑至接近成本價，再加上庫存仍待消化，營業額較去年同期衰退23.17%。

南科指出，太陽能電池產業部分，在2050年淨零碳排目標下，加速各國政府對再生能源的建置，同時，行政院會12月通過經濟部擬具的「再生能源發展條例」修正草案，建構再生能源友善發展環境的法制基礎，預計正式通過施行後，將進一步帶動國內太陽能內需市場發展。

南科表示，精密機械產業近年搭上海內、外半導體產業全球擴產的成長列車，營收持續成長，1至10月營業額為437.92億元，較去年同期成長13.75%。

通訊產業受惠關鍵晶片缺貨大幅緩解，電腦及周邊產業則因COVID-19疫情過後，企業透過彈性營運架構提升韌性的發展趨勢，帶動全球雲端伺服器需求量的顯著提升，通訊、電腦及周邊產業1至10月營業額穩健成長，分別為161.47億元、成長率25.52%，100.8億元、成長率40.55%。（編輯：林淑媛）1111223

#半導體
#南科
#再生能源發展條例
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