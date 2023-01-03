長聖去年度營收創新高 今年續拚穩定成長

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）長聖國際生技公布2022年12月營收新台幣6051萬元，年增15%，累計全年營收6.27億元，年增43%，創下新高，總經理黃文良表示，有信心2023年業績穩定成長。

長聖表示，旗下新藥異體臍帶間質幹細胞（UMSC01） 於2022年7月底獲美國食品藥物管理局（FDA）30天審核期同意治療多發性硬化症（Multiple Sclerosis，MS） Phase I/IIa 進行臨床試驗，並於近日接獲台灣衛福部同意此臨床試驗進行，做完一期臨床試驗並經安全性委員會同意後，則可直接進入二期a臨床試驗，預計縮短新藥1至2年開發期程，對於研發費用與時程均為正向。

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長聖指出，多發性硬化症一種影響大腦與脊髓的神經退化性疾病，是一種導致患者失能的慢性疾病，目前尚無可治癒此病的藥品，只能減少復發及延緩神經損傷，因神經或髓鞘細胞死亡後是無法再生。長聖期望透過幹細胞治療方法探索驗證多發性硬化症修復潛力。

長聖表示，全球約有200萬名多發性硬化症患者，台灣約有近2000名病友與疾病抗戰中，根據工研院產科國際所報告指出，2019年多發性硬化症藥物全球市場規模約230億美元，預計至2024年將達297億美元，2019年至2024年複合成長率5.2%。（編輯：潘羿菁）1120103