廣越去年12月營收年增4.62% 全年業績創歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北9日電）高端機能服飾及羽絨衣代工廠廣越今天公告去年12月合併營收新台幣15.56億元，年增4.62%。展望後市，廣越表示，集團分散產品類別，預計營運規模將隨針織品項持續開發而逐年擴大。

廣越累計2022年合併營收200.62億元，創歷史新高紀錄，較2021年成長54.22%。

廣越總經理吳朝筆透過新聞稿表示，廣越2022年營運成長主要受惠各大品牌客戶擴大下單，接單暢旺，另因產品類別以中高價位羽絨服飾為主，較不易受通貨膨脹及市場波動影響。

除此之外，轉投資子公司金漢因在針織成衣領域擁有優異生產技術，2022年營運顯著成長，集團營運規模逐年擴大。

展望2023年，廣越表示，各品牌客戶訂單持續開發中，另在營運展望及策略上，集團持續致力分散產品類別，擴張生產基地，以期集團營運淡旺季的區隔能逐步淡化，營運規模將隨針織品項持續開發而逐年擴大。

法人表示，廣越2022年底正式打入休閒服飾品牌Lululemon供應鏈，預期未來2年將挹注廣越營運，看好廣越未來營運版圖將維持穩定擴張趨勢。（編輯：翟思嘉）1120109