Fed升1碼符合預期 新台幣大漲逾3角創近8個月新高
2023/2/2 09:29（2/2 09:43 更新）
Fed宣布升息1碼，新台幣2日早盤以29.9元開盤，一度大漲逾3角達29.658元，創下盤中近8個月新高。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北2日電）美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，台股今天繼續上攻，同樣帶動新台幣匯價，新台幣今天早盤以29.9元開盤，火速闖過多道關卡，一度大漲逾3角達29.658元，創下盤中近8個月新高。
美國聯邦準備理事會（Fed）僅升息1碼，進一步放緩升息步調，激勵美股收紅，其中，費城半導體指數大漲超過5%，台股今天早盤也大漲逾百點。
新台幣匯率今天同步勁揚，以29.9元開盤後，匯價升升不息，火速闖過29.9、29.8元兩道關卡，隨後不久也破29.7元關卡，一度大漲逾3角，一早開盤後最高升抵29.658元，創下2022年6月以來、近8個月的新高紀錄。
匯銀人士表示，央行昨天就放手3字頭，而Fed宣布升息1碼符合外界預期，有望帶動資金流向亞洲，外資匯入下，因此進一步推升新台幣今天走勢。（編輯：楊凱翔）1120202
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