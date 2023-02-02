新旗艦力抗經濟頹勢 三星：看好高階客層撐盤

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（中央社記者江明晏台北2日電）三星今天發表新旗艦S23系列。經濟情勢不佳下，三星表示將聚焦拓展高階客層，並吸引原有Note用戶加入Ultra行列，認為高階市場受到的影響將小於整個智慧型手機市場。

三星今天凌晨在美國舊金山舉行暌違3年的實體發表會，發表上半年旗艦機款Galaxy S23系列；根據市場調研機構Canaly發布數據，2022年全球智慧型手機出貨量下降11%，市況下滑，但三星市占成長1個百分點，以22%的市占，穩坐市場銷售龍頭。

考量通貨膨脹、政治衝突與供應鏈挑戰等全球情勢，2023年科技產業將持續面臨挑戰，全球多家分析機構指出，包含智慧型手機在內的部分關鍵行動產品類別，將呈現萎縮態勢。

根據Strategy Analytics報告，受各大品牌高階機型影響，2022年全球智慧手機銷售額將年增2%，自2022年起，300元美元以上的智慧手機將取代100至190美元，成為智慧手機銷量最高的價格區間。

雖然三星摺疊機的市場表現，與去年同期相比強勁成長，但整體智慧型手機市場，「直立式」仍為主流，且具商機潛力。

展望2023年，資策會MIC預估，全球手機出貨量為13.27億台、成長率5.2%。其中，5G通訊持續為發展趨勢，全球5G手機出貨預估為8.4億台，滲透率將突破6成，達63%。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙受訪時表示，針對行動領域的策略主要聚焦於2點，第一，拓展高階客層，涵蓋智慧型手機、平板等產品線，由Ultra品牌打頭陣；以Galaxy S22系列而言，Ultra機種數量占三星全球銷售比重40%以上；Galaxy Tab S8 Ultra暢銷也顯示高階平板市場需求大。

另一個策略重點，在於吸引原有Galaxy Note用戶加入Ultra行列。近十年來，智慧型手機的換機週期持續拉長，目前的預測數據顯示，消費者的換機週期長達40至43個月。Galaxy S23 Ultra承襲S Pen的設計，目的是吸引消費者將手中的Galaxy Note、舊款Galaxy S系列機種汰舊換新。

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然而，陳啓蒙觀察，2022年台灣高階手機市場表現降溫，銷售量、銷售額較2021年同期均下滑逾10%，不過2022年三星高階整體表現逆風上揚，銷售量、銷售額較2021年同期皆有約雙位數的成長表現，且穩居高階Android市場第一，而S22 Ultra機種數量占銷售比重更達50%以上。

儘管經濟環境充滿挑戰，但三星預計，全球經濟衰退時，消費者對購買決定更加謹慎，並以品質為首要考量，預料高階市場受到的影響將小於整個智慧型手機市場。（編輯：楊蘭軒）1120202