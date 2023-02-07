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法蘭克福國際春季消費品展 貿協攜9業者搶商機

2023/2/7 17:31（2/7 17:46 更新）
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法蘭克福國際春季消費品展（Ambiente 2023）疫後首度實體登場，貿協籌組台灣館展出，共9家企業參加，吸引不少買主駐足詢問。（貿協提供）中央社記者曾智怡傳真 112年2月7日
法蘭克福國際春季消費品展（Ambiente 2023）疫後首度實體登場，貿協籌組台灣館展出，共9家企業參加，吸引不少買主駐足詢問。（貿協提供）中央社記者曾智怡傳真 112年2月7日
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（中央社記者曾智怡台北7日電）法蘭克福國際春季消費品展（Ambiente 2023）疫後首度實體登場，海外參展商占86%，展出面積創新高；貿協籌組台灣館展出，共9家企業參加，展示餐廚、衛浴用品、織襪等，搶攻龐大消費品商機。

法蘭克福國際春季消費品展（Ambiente 2023）3日實體登場，結合法蘭克福國際聖誕及節慶禮品展（Christmasworld）、法蘭克福DIY手工製作及創意文具展（Creativeworld）兩展同期展出，共160國4561家參展商共襄盛舉，海外參展商占86%，展出面積達35萬平方公尺，創下新紀錄。

外貿協會今天發布新聞稿表示，本展為全球規模最大、展覽品項多元的消費品專業展，也是台灣業者進軍德國、歐洲市場及發表新設計產品的重要舞台。

今年貿協籌組台灣館展出，共9家企業參加，包括瀛麗、愛知達、龍鄉、鐵碳、王麥、宏昕、東肯、純慶、建治，展出餐廚用品、衛浴用品、家庭用品、酒具、吸盤、織襪等，搶攻廣大消費品商機。

例如愛知達陳列各式設計感十足的透明飲用器皿，鐵碳企業展出兼具美觀及便利性的專利吸盤掛鉤等，皆吸引不少買主駐足詢問；貿協表示，買主對台灣廠商高品質且頗具創意設計巧思的展品表示肯定。

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貿協指出，主辦單位今年做出許多創新與突破，規劃Future of Work專區，結合居住環境與工作空間，呈現辦公室、共同工作空間和居家辦公的家具設計及現代解決方案。此外，永續性也成為消費品展會所關注的焦點之一，本展設置永續性產品特別展示區（Ethical Style Spots），展出與環保、符合環境倫理及永續性發展概念結合的多樣產品。

貿協表示，將持續組團參加全球各項消費品專業展，協助國內相關業者開拓海外市場，包括「2023年東京國際禮品展（TIGS 2023）」正開放報名中。（編輯：翟思嘉）1120207

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