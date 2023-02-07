經貿辦：台加啟動投資促進及保障協議談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院經貿談判辦公室晚間發布新聞稿指出，行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中今天與加拿大國際貿易部長伍鳳儀舉行雙邊視訊會議，同時宣布啟動投資促進及保障協議（FIPA）談判。

經貿辦指出，鄧振中與伍鳳儀（Mary Ng）在台北時間今天晚間透過視訊會談，針對台加雙邊經貿關係、多邊及區域經貿議題等交換意見，且同意台灣與加拿大正式啟動「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，FIPA）談判。

經貿辦說，FIPA目前規劃包含投資促進、保障、自由化等條款外，也著重協助中小企業、原住民族、婦女等團體的包容性及企業社會責任等議題；經貿辦說，台灣與加拿大啟動FIPA談判，對台灣國際經貿領域的地位及形象將有相當正面影響。

經貿辦表示，台灣與加拿大是理念相近夥伴，共享自由民主價值，支持以規則為基礎的國際經貿秩序；台灣也將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，加強供應鏈合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

根據經貿辦資料，2022年台加雙邊貿易總額約58億美元（台對加出口33億美元、進口25億美元）；另依據加拿大全球事務部2022年8月1日公布報告顯示，台灣是加拿大2021年出口成長最快的6個市場之一，僅次於美國、日本及南韓。

兩國投資業別部分，經貿辦說，累計至2022年底，台灣對加直接投資金額近6億美元，主要投資項目是金融保險業、資訊及通訊傳播業、以及批發零售業；累計至2022年底，加商來台投資金額近10億美元，主要業別是不動產、批發零售、金融保險、資通訊、製造業、再生能源等。

依據加拿大亞太基金會2022年6月23日公布的2022年投資監測報告，加拿大2021年對亞太各國投資排名，台灣躍升第3位（28億加元），僅次於澳洲153億加元與印度34億加元；中國則跌落至第8位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

細部來看，對加投資的主要台商有中華航空、長榮航空及海運、兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行、第一商業銀行、台達電、鴻海、研華、華碩電腦、宏碁電腦、趨勢科技、台積電、能元科技、緯創、保瑞藥業、杏輝藥廠等。

投資台灣的主要加商則有龐巴迪（Bombardier）、Roots、Lululemon、AMD Medicom、GaN Systems、Sidense、Magna、Crosslight Software。（編輯：張均懋）1120207