SEMI推出線上學習平台 協助半導體人力發展

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（中央社記者張建中新竹10日電）國際半導體產業協會（SEMI）今天宣布推出線上學習平台SEMI大學（SEMI University），協助新進人員個人職業生涯發展，縮小全球半導體產業人才缺口。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸透過新聞稿表示，2030年全球半導體市場規模可望叩關1兆美元，預估屆時全球半導體產業需要超過90萬名新員工，才足以支撐這波成長力道。

曹世綸說，SEMI會員企業多次強調，人力發展是追求長期成長的首要議題。透過SEMI University平台，新人可以快速到位、發揮所長，企業也能進一步輔導各級員工，讓職涯更上一層樓。

SEMI表示，SEMI University平台現有超過360種產業專屬課程，提供多元線上半導體培訓課，從新進廠房操作員到經驗豐富的技術人員、工程師及非技術人員皆可輕鬆上手。

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SEMI指出，SEMI University涵蓋前端和後端製造操作、晶片設計原理和職場安全等半導體課程，同時提供人工智慧（AI）、微機電系統（MEMS）和光電工程等多種快速發展的最新技術課程。課程彈性極大，可隨時暫停和重新開始，同時支援多種語言且持續增加中。

曹世綸說，SEMI正積極尋求可以一起擴大平台內容的合作夥伴，以滿足未來廣大電子供應鏈的培訓需求。（編輯：翟思嘉）1120210