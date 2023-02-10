外資調節反向ETF與航空股 買超台積電居首
2023/2/10 21:30
（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天下跌12.06點，收在15586.65點，外資及陸資賣超新台幣1.56億元，連續第2個交易日賣超，減碼對象包括反向ETF（指數股票型基金）、航空雙雄，並買超台積電1.41萬張。
台股今天開高走低，儘管權值股台積電穩盤，但市場追價激情降溫、非電金族群賣壓加重，終場指數下跌12.06點，收15586.65點，跌幅0.08%，成交值新台幣2097.74億元；週線下跌16.01點，終止連4紅。
觀察外資賣超排行榜，前2名分別為元大台灣50反1 3.12萬張、國泰永續高股息1.59萬張，其次依序為長榮航、陽明、華邦電、華航、康舒、FH富時不動產、力積電、華新。
外資加碼族群聚焦晶圓雙雄，台積電買超1.41萬張居首，第2名為聯電1.19萬張，前10名其他個股包括群創、華孚、鴻海、新唐、國泰費城半導體、期街口布蘭特正2、台達電、南亞科。
投信今天買超6.21億元，布局個股前5名為開發金、仁寶、裕隆、永豐金、英業達。（編輯：張均懋）1120210
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