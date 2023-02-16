台船環海彰化風場水下基樁 預定第2季施工完畢

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣國際造船公司與比利時商合組本土離岸風電施工團隊台船環海公司，於2019年標得彰化近岸風場的水下基礎運輸安裝施工合約，以及風機運輸安裝優先承攬合約，預計今年4月啟動水下基樁預打樁作業。

台灣國際造船公司發布新聞稿指出，台船環海公司已為上述施工合約預打樁作業，動員了一艘自升式工作船阿波羅號，阿波羅號海工船已於2月初抵達高雄港台船碼頭，目前已開始先期準備工作，包含甲板繫固件及打樁樣板的安裝等動員作業，水下基樁預定於今年第2季施工完畢。

台船環海公司並預計今年下半年由台船建造的「環海翡翠輪」（Green Jade）接續完成該案水下基礎安裝工作。

台船董事長鄭文隆表示，「環海翡翠輪」是台灣第一艘自行施工設計、建造高規格、高複雜的海事工程船，其設計、建造難度遠超過台船曾造過的傳統商船，又受疫情與俄烏戰爭影響，以致造船期程有所延遲。為避免耽誤風場建設期程，故由轉投資的台船環海公司動員自升式工作船阿波羅號，先執行水下基樁預打樁作業。

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另外，「環海翡翠輪」全長216.5公尺，寬49公尺，深度16.8公尺，載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸。其搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統。

台船轉投資的台船環海公司於2019年成立，目前由鄭文隆兼任董事長，台船環海公司成立後，除委託台船公司建造環海翡翠輪外，也陸續承攬了台灣海峽離岸風場海事工程合約，包含前述2019年11月彰化近岸風場的水下基礎運輸安裝施工合約，以及風機運輸安裝優先承攬合約。（編輯：趙蔚蘭）1120216