采鈺首季營收估季減2位數百分比 第2季有望回升

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（中央社記者張建中新竹22日電）影像感測器及微型光學元件廠采鈺第1季營運展望保守，預期季營收恐將季減2位數百分比，毛利率也將下滑，不過第1季應為近期景氣波動低點，第2季營收可望回升。

采鈺下午舉行線上法人說明會，董事長關欣表示，因為全球政經環境和產業週期變化，采鈺營運暫時放慢速度，2022年營收維持與2021年相當。

采鈺去年總營收新台幣90.77億元，年增1%，毛利率36.7%，下滑2.8個百分點，稅後淨利17.66億元，每股純益5.8元；董事會決議每股配發2元現金股利。

展望今年，關欣說，下游客戶因為市況不明朗，持續對供應鏈調整庫存，加上工作天數較少及需求淡季影響，第1季產能利用率將降低。采鈺預估，第1季營收將季減2位數百分比，毛利率也將下降。

關欣表示，使用在高階手機環境光感測器和3D感測器的微型光學元件業務保持穩定，出貨隨客戶季節需求稍有變動。

至於影像感測器方面，關欣說，手機等行動裝置應用因全球景氣波動及中國解封後需要時間恢復，預期銷售將會放緩，車用感測器則相對穩定。

關欣表示，半導體產業經過多個季度調整，有望在上半年逐漸落底，預期第2季供需狀態可望逐漸回穩，營收有機會較第1季成長。

關欣說，面對全球政治經濟不確定性及手機動能可能趨緩，下游客戶對第2季新增或回補庫存態度多數偏保守觀望，需要觀察終端需求變化及全球政經局勢發展。

關欣表示，上半年產業庫存調節將逐漸步入尾聲，下半年市場需求可望逐漸恢復；車用將維持相對明顯的成長動能，預期今年車用營收將穩定提升。

針對法人關心采鈺是否與三星（Samsung）和索尼（Sony）合作，關欣說，目前尚未與三星及索尼在手機影像感測器代工合作，不過，采鈺持續積極爭取與整合元件製造（IDM）廠合作機會。

因應短期市場需求減緩，采鈺對非立即性支出持續控管，估計今年資本支出將低於1億美元，年減約3成。（編輯：張均懋）1120222