台股小漲土洋對作 外資提款金融股敲進面板雙虎

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（中央社記者江明晏台北3日電）台股今天小漲9.7點，守在15600點關卡之上，三大法人合計買超新台幣7.58億元，呈現土洋對作；外資連4賣，投信則為連10買，其中，外資賣超華新與金融股等，布局面板股友達、群創。

台股今天加權指數終場上漲9.7點，收在15608.42點，漲幅0.06%，成交金額2375.22億元；週線收紅，上漲逾104點。

三大法人合計買超7.58億元。自營商買超0.65億元，投信買超28.07億元，外資及陸資賣超21.14億元。其中，自營商轉賣為買；外資及陸資連4個交易日賣超；投信為連續10個交易日買超。

根據證交所資料，外資今天賣超華新最多，達1.3萬張；賣超中信金居次，達1.1萬張，另外也賣超華邦電近萬張，排第3。賣超第4至10名依序為遠東銀、開發金、第一金、富邦越南、台積電、宏達電、FH富時不動產。

外資買超前2名為面板股，分別加碼友達、群創各約2.4萬張、1.4萬張，買超第3至10名為京元電、聯電、長榮、景碩、期街口布蘭特正2、欣興、盛達、彩晶。（編輯：楊蘭軒）1120303