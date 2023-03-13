更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
核二2號機明天除役 經部：大潭通霄新機組130萬瓩補缺口
首頁 / 產經

生技中心研發ADC技術平台 6.9億技轉授權創紀錄

2023/3/13 16:42（3/13 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部旗下法人單位生技中心研發的抗體藥物複合體（ADC）技術平台以6.9億元授權給旭富製藥集團投資的嘉正生技，授權金額創歷年來最高紀錄。圖左起為生技中心執行長吳忠勳、旭富製藥董事長翁維駿、經濟部技術處處長邱求慧、生技中心董事長凃醒哲、嘉正生技執行長莊士賢、經濟部技術處簡任技正戴建丞。中央社記者韓婷婷攝 112年3月13日
經濟部旗下法人單位生技中心研發的抗體藥物複合體（ADC）技術平台以6.9億元授權給旭富製藥集團投資的嘉正生技，授權金額創歷年來最高紀錄。圖左起為生技中心執行長吳忠勳、旭富製藥董事長翁維駿、經濟部技術處處長邱求慧、生技中心董事長凃醒哲、嘉正生技執行長莊士賢、經濟部技術處簡任技正戴建丞。中央社記者韓婷婷攝 112年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北13日電）經濟部13日發布，生物技術開發中心研發全球首創ADC的鍵結技術，技轉給旭富製藥集團投資的嘉正生技，總授權金達新台幣6.9億元，創生技中心技轉新紀錄。

經濟部與生技中心今天舉行「全球首創ADC雙效抗癌藥物」記者會，宣布生技中心在經濟部技術處科專計畫支持下，開發出新一代可搭載2個小分子藥物的ADC（Antibodyrugonjugate,抗體藥物複合體）抗體新藥，其中關鍵的三甘露醣鍵結技術，以6.9億元授權給旭富製藥集團投資的嘉正生技。

經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部技術處未來4年將持續投入約400億元用於生技醫藥領域技術的研發，包括核酸藥物、細胞治療、數位醫療、CDMO四大領域。

邱求慧指出，癌症治療一直是各國藥廠開新藥的重點領域，ADC具導航功能，吸引大型藥廠投入開發；近年來美國FDA已先後核准13項ADC藥物上市，2022年全球市場規模約80億美元，預估2028年可成長5倍，達到400億美元。

邱求慧表示，生技中心研發的ADC專一性鏈結技術平台有兩項突破，包括可攜帶2種藥物到同一個抗體上，其專一性鍵結技術在藥物傳送時不易脫落。目前生技中心已應用此關鍵技術開發至少2款用於癌症的新藥，後續由嘉正生技接手進行臨床試驗，未來有機會在5年後看到台灣自主研發的ADC新藥問市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

生技中心董事長涂醒哲指出，這是繼技術授權合一、台康後，授權金最高的技轉，未來生技中心授權模式將改變，會著重在合作，除了授權外也透過股票持有，扶植新創產業共同成長。

旭富製藥董事長翁維駿表示，過去30年來，已在台灣原料藥市場取得關鍵地位，此次由旭富集團投資嘉正生技，除了著眼於ADC藥物高速成長的全球市場動能、ADC技術平台可長可遠外，也希望能藉由旭富在原料藥製造的經驗，協助台灣生技公司快速切入高階的精準治療新藥產業供應鏈。（編輯：張良知）1120313

#邱求慧
#經濟部與生技中心
#嘉正生技
邱求慧
國際科技大廠加碼30億投資研發 助攻台灣2奈米量產兩大矽谷半導體廠商投資30億 擴大在台科研
涂醒哲
安邦醫學生論壇登場 促醫藥研究串連臨床醫學
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族