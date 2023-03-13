生技中心研發ADC技術平台 6.9億技轉授權創紀錄

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經濟部旗下法人單位生技中心研發的抗體藥物複合體（ADC）技術平台以6.9億元授權給旭富製藥集團投資的嘉正生技，授權金額創歷年來最高紀錄。圖左起為生技中心執行長吳忠勳、旭富製藥董事長翁維駿、經濟部技術處處長邱求慧、生技中心董事長凃醒哲、嘉正生技執行長莊士賢、經濟部技術處簡任技正戴建丞。中央社記者韓婷婷攝 112年3月13日

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）經濟部13日發布，生物技術開發中心研發全球首創ADC的鍵結技術，技轉給旭富製藥集團投資的嘉正生技，總授權金達新台幣6.9億元，創生技中心技轉新紀錄。

經濟部與生技中心今天舉行「全球首創ADC雙效抗癌藥物」記者會，宣布生技中心在經濟部技術處科專計畫支持下，開發出新一代可搭載2個小分子藥物的ADC（Antibodyrugonjugate,抗體藥物複合體）抗體新藥，其中關鍵的三甘露醣鍵結技術，以6.9億元授權給旭富製藥集團投資的嘉正生技。

經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部技術處未來4年將持續投入約400億元用於生技醫藥領域技術的研發，包括核酸藥物、細胞治療、數位醫療、CDMO四大領域。

邱求慧指出，癌症治療一直是各國藥廠開新藥的重點領域，ADC具導航功能，吸引大型藥廠投入開發；近年來美國FDA已先後核准13項ADC藥物上市，2022年全球市場規模約80億美元，預估2028年可成長5倍，達到400億美元。

邱求慧表示，生技中心研發的ADC專一性鏈結技術平台有兩項突破，包括可攜帶2種藥物到同一個抗體上，其專一性鍵結技術在藥物傳送時不易脫落。目前生技中心已應用此關鍵技術開發至少2款用於癌症的新藥，後續由嘉正生技接手進行臨床試驗，未來有機會在5年後看到台灣自主研發的ADC新藥問市。

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生技中心董事長涂醒哲指出，這是繼技術授權合一、台康後，授權金最高的技轉，未來生技中心授權模式將改變，會著重在合作，除了授權外也透過股票持有，扶植新創產業共同成長。

旭富製藥董事長翁維駿表示，過去30年來，已在台灣原料藥市場取得關鍵地位，此次由旭富集團投資嘉正生技，除了著眼於ADC藥物高速成長的全球市場動能、ADC技術平台可長可遠外，也希望能藉由旭富在原料藥製造的經驗，協助台灣生技公司快速切入高階的精準治療新藥產業供應鏈。（編輯：張良知）1120313