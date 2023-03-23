思科有意協助高雄產業轉型 陳其邁：會是最好夥伴

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）全球科技與資安領導品牌思科（Cisco）昨天拜會高雄市政府，雙方交流資安、智慧城市等，思科有意加入協助高雄產業轉型行列，陳其邁說，思科會是高雄最好夥伴。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，思科及系統整合大廠凌羣電腦團隊昨天拜會高市府，與市長陳其邁、副市長羅達生等就數位轉型議題交流，期推動三方在智慧城市、交通、資訊安全、人才培育等領域的合作。

陳其邁在會中強調，市府團隊來自中央與業界，懂得業界語言，擅長跟企業夥伴合作，思科的加入一定是高雄最好夥伴。

思科2015年起在全球推動思科數位加速計畫，此計畫在2018年引進台灣，名為「台灣數位加速計畫」（Taiwan Digital Acceleration, TDA）。思科全球資深副總裁暨創新長Guy Diedrich這次訪台宣布啟動TDA 2.0的嶄新投資階段，揭露思科加碼投資台灣的決心。

Guy Diedrich在會中分享思科在全球的合作案例及數位人才培育計畫，希望可以利用台灣數位加速計畫的資源，一起促進高市府推動產業轉型。

Guy Diedrich強調，思科致力於幫助政府、產業與學界推動數位發展，進而提升區域經濟成長、強化其國際競爭力；這次雙方就高雄市智慧城市的願景交流，盼後續能展開智慧城市和交通、資訊安全、人才培育領域的合作。

陳其邁表示，高雄石化跟鋼鐵業產值佔台灣整體約5成，近年面對淨零及數位轉型兩大挑戰，也是最緊急、優先的事情；中央在高雄建立智慧港口，正需完整的整合型計畫解決港口複雜事務，期許市府能跟思科攜手，並串聯企業培育更多專業人才。

陳其邁表示，亞灣2.0區域總部計畫行政院預計在1個月內就會公布，相關優惠辦法將適用國內外廠商，未來包含鴻海、仁寶等電子「代工五哥」的研發總部或區域中心都將落腳高雄，製造基地雖往東南亞發展，但應用服務則會留在台灣。

羅達生表示，目前已與思科研議在高雄建立資安城，成立數位信任中心，期將高雄建立為示範城市，未來推廣至台灣各城市，進一步讓高雄亞灣成為對東南亞解決方案的南向輸出基地。

經發局長廖泰翔說，近兩年高雄城市及產業轉型有目共睹，期待未來與思科在資安有更多合作，經發局將成立專案團隊提供單一窗口，對接在地產業、場域、各局處及中央資源，當企業最強後盾，完成各項專案任務。（編輯：陳仁華）1120323