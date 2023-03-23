升半碼立場偏鴿？ 楊金龍：我與鮑爾有異曲同工之妙

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儘管面臨景氣下行壓力，考量台灣物價上漲壓力仍高，中央銀行理監事會議23日決議升息半碼、利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。央行總裁楊金龍（中）下午在記者會進行說明。中央社記者裴禛攝 112年3月23日

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行今天決議升息半碼、利率連5升，超乎市場預期；但楊金龍不認為央行這次利率決策是「放鷹」，強調他與美國聯準會主席鮑爾有異曲同工之妙，重點都是看數據說話（data dependent），「即使沒有完全符合市場預期，也不能解讀我們放鷹」。

至於這是否代表楊金龍與鮑爾態度都是偏鴿；楊金龍說，「應該可以這樣解釋」。

央行今天舉行第1季理監事會議，考量國內物價上漲壓力仍大，為了抑制通膨預期心理，央行全體理事一致同意升息半碼（0.125個百分點），有助促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

展望今年經濟情勢，央行認為今年上半年出口與投資疲弱，經濟成長低緩，因而將2023年經濟成長率預測值自2.53%下修至2.21%，估全年消費者物價上漲率（CPI）為2.09%，高於去年底的預測值1.88%。

央行在出口衰退，景氣亮藍燈時期延續升息步調，市場解讀為央行「大展鷹姿」。

不過楊金龍回應，相較美國先前急速且大幅度升息，台灣這次升息半碼的做法，不僅溫和而且還是漸進式，對整體金融機構衝擊相對較小，「即使沒有完全符合市場預期，也不能解讀我們放鷹」。

對於有媒體指出，因應急速變化的經濟局勢，美國聯準會主席鮑爾往後退一步只升1碼，台灣央行出乎意料升息半碼，是往前進了一步。

楊金龍表示，美國與台灣同樣都是升息，聯準會會後聲明有些措辭調整，台灣也是，都釋出政策視狀況調整的訊號，「（我跟鮑爾）好像也是有異曲同工之妙」。

這是否代表楊金龍與鮑爾態度都是偏鴿；楊金龍回答，「應該可以這樣解釋」，但他重申，央行貨幣政策動向還是data dependent。（編輯：林淑媛）1120323