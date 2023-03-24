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首季倒數 法人：台股聚焦投信與集團作帳題材

2023/3/24 21:37
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）升息焦慮暫時解除，台股回歸基本面。法人表示，進入首季最後一週，除了財報陸續出爐，季底投信及集團股作帳題材也是市場聚焦方向。

法人表示，美國財長葉倫（Janet Yellen）重提財政部會採取強而有力行動確保美國人民存款安全，降低市場對金融業流動性風險擔憂，投資信心因此再獲支撐。台股大盤短線連4紅，指數創下9個月來新高，週線上漲461.74點，技術面強勢，不過後續仍要觀察外資動向及國際情勢變化。

日盛上選基金研究團隊表示，目前市場普遍預期美國聯準會（Fed）下一次再升息1碼（0.25個百分點）後，便會暫停升息；去年對市場帶來紛擾的最大變數是通膨及升息，預期今年上半年將逐漸淡化。

日盛上選基金研究團隊指出，美國總體利率環境因近期的地區性銀行擠兌，反而較2023年年初樂觀，對風險性資產的評價有正面效果。基本面仍著重觀察庫存去化問題。目前觀察大部分公司仍要到第2季底才有機會將庫存降到健康水位，下半年展望有望轉佳。

永豐投顧表示，升息焦慮暫時解除，下次升息議題在5月，進入3月最後一週，除了去年財報陸續公布外，季底投信及集團作帳行情也是市場聚焦方向；不過，結帳過後，台股即將面臨長假，資金將處觀望態勢，留意個股波動。（編輯：楊蘭軒）1120324

#日盛上選基金研究團隊
#台股
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