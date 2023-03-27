王美花反映捷克台商投資困境 艾達莫娃研議改善

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（中央社記者劉千綾台北27日電）台捷產業發展具互補性，台商投資以資通訊、電機電子為主，經濟部長王美花今天反映台商困境，包含勞工不足和投資獎勵申請程序較緩慢；對此，捷克眾議院議長艾達莫娃表示，將持續完善投資環境，並研議「投資獎勵法」修正草案。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團逾150人訪問台灣，是捷台兩國史上最大代表團。經濟部國際合作處今天透過新聞稿指出，艾達莫娃與王美花就深化雙邊經貿產業合作交換意見。

王美花表示，捷克工業基礎研發實力雄厚，台灣擅長科研成果商品化，雙方合作互利共榮；另有「中東歐投資、融資基金」為推動工具，經濟部將積極協助促成雙方建立更緊密合作夥伴關係。

王美花向艾達莫娃反映台商在捷克遇到的困難，其中有台商表示，目前在捷克面臨尋找員工困難的問題；艾達莫娃表示，將與相關單位研議改善作法。

王美花說，也有台商反映捷克制定的投資獎勵措施，是吸引投資的重要因素，但申請程序較為複雜緩慢。

對此，艾達莫娃回應，捷克持續完善投資環境，研議「投資獎勵法」修正草案，鼓勵高附加價值戰略產業投資，例如資訊、半導體晶片、電動車及智慧城市等均為台捷目前合作項目，盼持續吸引台商赴捷投資。

推動合作方面，雙方皆認為捷克企業團此行來台所辦理的「捷克投資商機說明會」，以及「台捷經貿合作洽談會」共計115家、194場次，有助推動雙方建立實質合作關係。

此外，雙方也將致力推動台捷醫療器材產業合作，共同協助烏克蘭醫瘵照護需求。

經濟部表示，2016年經濟部與捷克貿工部召開「經技諮商會議」，預計9月將在台召開第6屆會議，議題包含半導體、智慧機械、電動車、資安、智慧城市等產業及科研創新合作。

經濟部表示，台捷雙方於產業結構及地理位置具互補性，目前台商在捷克累計投資金額約12億美元，件數約40件，以資通訊、電機電子業為主。（編輯：潘羿菁）1120327