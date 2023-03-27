龔明鑫接見眾議長艾達莫娃訪團 相約捷克看棒球

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會主委龔明鑫今天傍晚接見捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）訪問團，雙方均期盼台捷可持續擴大合作範圍，深化民主供應鏈韌性合作，甚至進行棒球等體育交流，兩人也相約下次在捷克觀賞棒球比賽、暢飲啤酒。

龔明鑫今天接見艾達莫娃訪問團，成員包含捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、眾議院外交事務委員會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）、眾議院安全委員會會主席札榷克（Pavel Žáček）、眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）及跨部會官員與眾議員等重要訪賓一行20人，就落實台捷雙邊多元合作面向進行意見交流。

龔明鑫會中特別向艾達莫娃訪團成員，展示先前捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil，另譯：韋德齊）致贈的「我是台灣人」T-shirt，表達台灣與捷克享民主、自由、人權、法治價值，台灣也會堅守這些價值。

艾達莫娃回應，歡迎龔明鑫再次拜訪捷克，屆時會致贈具有台捷民主夥伴精神的禮物，兩人也相約下次在捷克一起觀賞棒球比賽、暢飲啤酒。

至於台捷合作部分，龔明鑫指出，台捷雙邊合作持續深化，今年7月台灣將開啟台北－布拉格的直飛航線，輸銀及合庫均已分別在捷克開設辦事處，雙邊更持續推動半導體產業及人才培育等面向合作。

龔明鑫也說，2021年10月到訪捷克時，出席由捷克參議院舉辦的「科技韌性與創新：台捷合作的新路徑」論壇，並提出台捷可在4個韌性（Resilience）面向強化合作，包括民主的韌性、對抗疫情的韌性、供應鏈的韌性、網路安全的韌性；此後雙方持續加強合作關係，為雙邊經貿及產業交流開創更多機會，打造堅實長遠利益的民主供應鏈。

艾達莫娃贊同龔明鑫所言，她進一步指出，台捷合作領域包括智慧城市、太空、生技、工業設計、食品等廣泛面向，雙邊投資及貿易關係也持續升溫，展現台捷深化民主供應鏈的合作交流。

捷克眾議院友台小組主席班達則說，今年台灣與捷克在世界棒球經典賽都有好表現，雙方未來可在棒球等體育項目展開交流。龔明鑫回應，台捷合作已延伸至外太空、量子、智慧城市及食品，甚至進行棒球或足球等體育的交流，持續擴大合作範圍。（編輯：潘羿菁）1120327

飲酒警語：飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）率團訪台，27日晚間前往國發會，進入會場時與國發會主委龔明鑫（右）握手致意。中央社記者鄭清元攝 112年3月27日