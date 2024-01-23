更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 產經

黃仁勳1年內4度來台 25日出席輝達台灣分公司尾牙

2024/1/23 16:27（1/23 16:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，將親自出席台灣分公司25日尾牙活動，展現對分公司的重視。隨著人工智慧（AI）需求急遽升高，AI晶片龍頭輝達業績高升，股價屢創新高，尾牙抽獎獎項備受矚目。

黃仁勳日前現身台北寧夏夜市，大方與民眾合影，這是他繼參加台北國際電腦展、鴻海科技日及李國鼎獎頒獎典禮後，1年內第4度來台。由於AI晶片需求持續成長，黃仁勳這次訪台是否與台灣供應鏈廠商會面，市場高度關注。

據中國媒體報導，黃仁勳日前曾前往輝達北京、上海及深圳3處辦公室，並參加中國區年會，這也是他多年來首度到中國。

業界人士表示，黃仁勳相當重視分公司，除了疫情期間無法來台之外，他幾乎都會親自參加台灣分公司尾牙活動，而這次來台主要就是為了出席25日的輝達台灣分公司尾牙活動。

隨著AI應用快速成長，輝達AI晶片出貨暢旺，業績大幅躍升，近日股價也突破600美元關卡，創新天價，市值逼近1.5兆美元。輝達台灣分公司尾牙抽獎獎項，黃仁勳現場是否大方現金加碼，備受矚目。（編輯：林淑媛）1130123

#黃仁勳
#尾牙
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16