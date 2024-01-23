黃仁勳1年內4度來台 25日出席輝達台灣分公司尾牙

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（中央社記者張建中新竹23日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，將親自出席台灣分公司25日尾牙活動，展現對分公司的重視。隨著人工智慧（AI）需求急遽升高，AI晶片龍頭輝達業績高升，股價屢創新高，尾牙抽獎獎項備受矚目。

黃仁勳日前現身台北寧夏夜市，大方與民眾合影，這是他繼參加台北國際電腦展、鴻海科技日及李國鼎獎頒獎典禮後，1年內第4度來台。由於AI晶片需求持續成長，黃仁勳這次訪台是否與台灣供應鏈廠商會面，市場高度關注。

據中國媒體報導，黃仁勳日前曾前往輝達北京、上海及深圳3處辦公室，並參加中國區年會，這也是他多年來首度到中國。

業界人士表示，黃仁勳相當重視分公司，除了疫情期間無法來台之外，他幾乎都會親自參加台灣分公司尾牙活動，而這次來台主要就是為了出席25日的輝達台灣分公司尾牙活動。

隨著AI應用快速成長，輝達AI晶片出貨暢旺，業績大幅躍升，近日股價也突破600美元關卡，創新天價，市值逼近1.5兆美元。輝達台灣分公司尾牙抽獎獎項，黃仁勳現場是否大方現金加碼，備受矚目。（編輯：林淑媛）1130123