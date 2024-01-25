更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投鹿谷清水郵局遭縱火 經理遭砍犯嫌逃逸
首頁 / 產經

金管會培育永續人才 永續金融證照4月首場測試

2024/1/25 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪、羅元駿台北25日電）為培育永續金融人才。金管會表示，永續金融證照將於今年首季上路，最快4月舉行首場測試，未來永續金融證照將依據國際永續發展趨勢與台灣企業轉型情形持續滾動檢討修正，強化台灣人才培育效能。

金管會於111年9月發布「綠色金融行動方案3.0」中，其中「培力」是其中一推動面向，金管會委託證基會結合金融研訓院和保發中心規劃辦理永續金融證照。

永續金融證照架構分為基礎能力證照和進階能力證照2階段，在基礎能力證照部分，採測驗與訓考合一雙軌制，有意取得證照者，參加「永續金融證照－基礎能力」課程經評量合格，或「永續發展基礎能力測驗」合格後取得證照。

進階能力證照採訓考合一制度，報考資格包括取得基礎能力證照、永續發展基礎能力測試合格、具有永續相關國際證照、具金融機構永續金融相關工作經歷或取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會綜合規劃處副處長林羲聖表示，基礎能力證照未有報考資格限制，亦即不限金融業者考取，非金融業者同樣可以報名考照。

金管會表示，永續金融證照制度為金融業培育符合永續發展所需的人才，提供一套有效的培訓課程，協助相關有興趣人士精進提升專業，課程內容由具實務經驗講師授課，提升學員實務操作能力，期盼多培養相關人才，加速金融市場的永續發展文化與技能。（編輯：潘羿菁）1130125

#台灣
#金管會
#金管會綜合規劃處
#林羲聖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.22