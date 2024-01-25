金管會培育永續人才 永續金融證照4月首場測試

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（中央社記者謝方娪、羅元駿台北25日電）為培育永續金融人才。金管會表示，永續金融證照將於今年首季上路，最快4月舉行首場測試，未來永續金融證照將依據國際永續發展趨勢與台灣企業轉型情形持續滾動檢討修正，強化台灣人才培育效能。

金管會於111年9月發布「綠色金融行動方案3.0」中，其中「培力」是其中一推動面向，金管會委託證基會結合金融研訓院和保發中心規劃辦理永續金融證照。

永續金融證照架構分為基礎能力證照和進階能力證照2階段，在基礎能力證照部分，採測驗與訓考合一雙軌制，有意取得證照者，參加「永續金融證照－基礎能力」課程經評量合格，或「永續發展基礎能力測驗」合格後取得證照。

進階能力證照採訓考合一制度，報考資格包括取得基礎能力證照、永續發展基礎能力測試合格、具有永續相關國際證照、具金融機構永續金融相關工作經歷或取得特定課程完訓證書，並完成所訂的培訓課程等。

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金管會綜合規劃處副處長林羲聖表示，基礎能力證照未有報考資格限制，亦即不限金融業者考取，非金融業者同樣可以報名考照。

金管會表示，永續金融證照制度為金融業培育符合永續發展所需的人才，提供一套有效的培訓課程，協助相關有興趣人士精進提升專業，課程內容由具實務經驗講師授課，提升學員實務操作能力，期盼多培養相關人才，加速金融市場的永續發展文化與技能。（編輯：潘羿菁）1130125