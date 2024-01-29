中華電攜手瀚宇彩晶 切入電子書閱讀器市場

（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天宣布，子公司智趣王攜手面板廠瀚宇彩晶，推出台灣品牌電子書閱讀器，首批銷售目標1萬台，首度切入電子書硬體市場，盼發揮軟硬結合優勢，擴大國內電子書閱讀風氣。

中華電信今天透過新聞稿宣布，子公司智趣王數位科技長期深耕台灣兒童數位閱讀與數位學習，旗下FunPark童書夢工廠平台，提供0至15歲兒童每月超過5000本的互動電子書與影音內容。

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中華電也說明，現行全球電子書閱讀器發展，逐漸從黑白進化到彩色，從一開始的封閉式，到去年有部分採用開放式系統，但市場上的電子書閱讀器普遍有的殘影與翻頁延遲的問題存在，攜手瀚宇彩晶導入新型電子紙顯示技術「自然光友善環境顯示面板」（Eco-Friendly Paper Display），共同瞄準台灣數位教育學習市場，期望改善現行市場電子書閱讀器缺點，也是首家台灣品牌推出內建前置鏡頭，可做線上視訊教學用。

智趣王說明，電子書閱讀器首批銷售目標1萬台，盼發揮軟體、硬體結合優勢，電子書閱讀器也有助於帶動電子書銷售成長，並大幅增加使用者的活躍度，初期聚焦台灣，長期放眼海外市場。（編輯：楊凱翔）1130129