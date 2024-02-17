春節補班獨家開市 新台幣量能急凍收31.37元

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）今天為春節連假補班日，台股休市，新台幣匯市獨家開市，在需求大幅萎縮下，量能急凍，今天收盤收在31.37元，微貶0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額僅1.885億美元。

2024年金龍年揭開序幕，不過15日開工首日呈現股匯不同調，台股氣勢如虹、衝出新高表現，新台幣展開補貶、走勢偏弱；16日則在外資猛烈匯入下，匯價勁揚、重返31.3元價位。

今天週六補班日，外匯交易員表示，台灣匯市獨家開市，一如往常，許多公司放假使得交易量能急凍，僅有少量拋補，匯價陷入狹幅整理；新台幣兌美元今天開盤價為31.37元，最高31.37元、最低31.405元。

外匯交易員表示，台股在金龍年開年之初，展開好表現，若後續人工智慧（AI）等題材續受市場追捧，吸引外資匯入，新台幣匯率可望跟進走揚；不過近期美國經濟數據顯示通膨依舊頑強，市場緊盯是否影響美國聯準會貨幣政策態度，將是後續關注焦點。（編輯：張良知）1130217