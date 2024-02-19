更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

長聖：產品與技轉收入加持 首季營運將優於去年同期

2024/2/19 20:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北19日電）再生醫療公司長聖董事長劉銖淇表示，今年第1季有望受惠旗下多項產品優化後毛利率較高，週轉速率更快，加上今年第1季有望拿到技轉收入，營運相較去年同期為佳。

長聖今天與媒體交流，劉銖淇說，旗下產品包含樹突細胞疫苗（ADCV01）、第2代樹突細胞疫苗（ADCV02）、CIK（細胞因子誘導殺手細胞）、新型細胞治療Gamma delta T與DC-CIK（樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞）等，優化後毛利率較高，週轉速率更快。

長聖表示，ADCV02毛利與第1代相比增加10%，加上今年1月與北美生技公司成立合資公司，公司將以技術入股取得48.78%股權和300萬美元授權簽約金。

另外，長聖也提到，新藥CAR001（CAR-T）已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准Phase I/IIa臨床試驗，目前衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審查中。

長聖日前公告今年1月營收新台幣5350.2萬元，年增61.23%，創歷年同期新高。（編輯：張均懋）1130219

#長聖
#劉銖淇
#張均懋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.43