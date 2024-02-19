長聖：產品與技轉收入加持 首季營運將優於去年同期
2024/2/19 20:20
（中央社記者何秀玲台北19日電）再生醫療公司長聖董事長劉銖淇表示，今年第1季有望受惠旗下多項產品優化後毛利率較高，週轉速率更快，加上今年第1季有望拿到技轉收入，營運相較去年同期為佳。
長聖今天與媒體交流，劉銖淇說，旗下產品包含樹突細胞疫苗（ADCV01）、第2代樹突細胞疫苗（ADCV02）、CIK（細胞因子誘導殺手細胞）、新型細胞治療Gamma delta T與DC-CIK（樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞）等，優化後毛利率較高，週轉速率更快。
長聖表示，ADCV02毛利與第1代相比增加10%，加上今年1月與北美生技公司成立合資公司，公司將以技術入股取得48.78%股權和300萬美元授權簽約金。
另外，長聖也提到，新藥CAR001（CAR-T）已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准Phase I/IIa臨床試驗，目前衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審查中。
長聖日前公告今年1月營收新台幣5350.2萬元，年增61.23%，創歷年同期新高。（編輯：張均懋）1130219
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