豐田織機測試違規問題 日本政府祭改正命令

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本豐田汽車旗下「豐田自動織機」（簡稱豐田織機）生產的引擎認證爆出違規問題，日本國土交通省今天依據「道路運輸車輛法」，祭出要求包含防止再犯等內容在內的改正命令。

共同社中文網報導，這是繼2022年9月日野汽車、2024年1月大發工業（大發汽車）後，第三個接獲改正命令的案例。

日本國土交通省（簡稱國交省）物流和汽車局長鶴田浩久今天遞交改正命令書給豐田織機社長伊藤浩一。

關於堆高機用2款引擎與建設機具用1款引擎，國交省以測試時出現改寫控制軟體尤為惡劣的違規作法為由，透露計劃以這3款引擎為對象，祭出撤銷量產所需認證的處分，並將在2月29日聽取豐田織機方面的說法，若無異議，將會確定撤銷量產所需的認證。而這種處分是最嚴厲的行政處分。

至於在認證測試過程出現違規的3款車用引擎，國交省日前經過調查後，目前判斷未到取消量產所需認證的程度。

伊藤今天接收命令書後表示「深刻認知到承擔的責任，將優先努力改革與再造」，隨後面對日本媒體採訪時說明，預計不會在國交省2月29日聽取意見時特別發表意見。

國土交通大臣齊藤鐵夫今天對此表示，會敦促豐田織機徹底改革，防止此類違規再度發生。

讀賣新聞報導，隨著大發工業與豐田織機日前相繼爆發測試違規，國交省已確定設立研討會以推動改正量產認證的相關制度。

此外，國交省今天也已經指示豐田織機與大發工業之外的各間日本車廠，調查公司內部是否存在違規狀況，並於4月底前報告調查結果。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130222