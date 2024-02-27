創投公會籲擴大投資抵減 鼓勵投資新創再造經濟奇蹟

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）政府將扶植創新創業視為重點政策，創投公會理事長邱德成認為，若新創事業百花齊放，可望以創新驅動經濟奇蹟，不過目前政策力道仍顯不足，他提出5建議，包含提供租稅誘因、擴大投資抵減適用範圍等，由創投引領游資投資新創，扶持次世代護國群山。

總統當選人賴清德先前提出政見，未來將持續優化台灣創新創業環境，以創新驅動經濟奇蹟。邱德成今天表示，創投公會將全面推動國內創投資金投資新創，以達成賴清德激勵投資新創事業的政見。

不過邱德成提醒，政府對於新創投資的力道仍有不足，各項激勵措施不夠積極，他提出5點建議，分別是擴大天使投資抵減適用範圍；以租稅誘因鼓勵新設創投基金高比例投資新創，引導社會游資投資新創；調低有限合夥創投事業投資新創適用租稅穿透門檻；協助交易所及櫃買中心建構完善的新創資本市場，實踐每年百家新創出場的目標；提供租稅誘因鼓勵大企業併購新創事業。

邱德成指出，產創條例設有天使投資的抵減優惠，但仍有值得精進之處，建議放寬規範，例如新創定義由成立未滿2年提高到8年、單一投資金額門檻由新台幣100萬元下降至50萬元等，如此一來，有助於全面鼓勵營利事業及創投公司投資新創。

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創投公會也與台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心規劃對台灣新創更友善的資本市場，並希望推動放寬台灣創投基金上市櫃門檻，例如創投可以申請上創新板掛牌，讓創投從有限的創投基金週期，變成永續型的創投公司，有利於對新創案件進行更長期的布局與規劃。

邱德成強調，政府應更積極推動各項激勵措施，讓創投公司引領社會游資，加碼投資新創事業，這是打造新創雨林，扶持次世代護國群山的不二法門。（編輯：張均懋）1130227