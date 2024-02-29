明泰開發亞洲市場 越南新廠產能今年陸續開出

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（中央社記者潘智義台北29日電）網通廠明泰科技董事長黃文芳表示，原有越南廠營運已上軌道，越南新廠產能將在2024年陸續開出，再搭配原有中國常熟及台灣生產據點，有利強化長期競爭力。

明泰今天舉行法人說明會，黃文芳說明，除依據客戶需求把部分產能移轉至越南，為了將資源及人力發揮效率，將東莞及常熟廠整合，越南廠新產能也將陸續開出。

黃文芳表示，在5G基站相關產品布局，以無線電單元為主，產品涵蓋室內及戶外型，目前已大量出貨日本，接下來瞄準新興亞洲重點市場，以及美國、歐洲。在5G專網應用上，也透過專案多有斬獲，如明泰與子公司辰隆科技合作5G智慧工廠、高雄亞灣5G智慧遊艇管理運用、互動國際的霧峰5G智慧高爾夫球場。

明泰因受客戶端調節庫存影響，2023年合併營收新台幣282.72億元，較2022年衰退15.97%；但在產品組合調整下，毛利率18.4%，僅微幅減少0.2個百分點；2023年合併營業利益8.29億元，營業利益率2.9%；合併稅後淨利6.4億元，歸屬母公司業主淨利5.48億元，每股盈餘1.01元。

明泰關係企業仲琦科技今天同步舉行法人說明會，董事長黃文芳表示，未來將專注品牌發展、通路經營管理、軟體服務創新及客戶服務；而產品研發及生產責任，由越南子公司逐步轉移給專業代工廠商，以降低維護及管理成本與風險。

仲琦指出，受終端客戶調節庫存衝擊，2023年下半年延緩出貨，進而影響營收下滑，仍利用集團資源，加上自身軟體整合實力，開發Wi-Fi及PON的整體解決方案，已成功切入以光纖網路為主要基幹的東南亞市場。

仲琦統計，2023年合併營收94.04億元、毛利率21.6%，稅後淨利1.64億元，歸屬母公司業主淨利488萬元，每股盈餘0.02元。（編輯：張良知）1130229