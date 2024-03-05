台積電再創新天價735元 市值衝破19兆元
2024/3/5 09:19（3/5 09:47 更新）
（中央社記者張建中新竹5日電）台積電股價持續攀高，開盤跳空達735元，再創新天價，市值突破新台幣19兆元關卡。
投資人觀望就業數據及美國聯邦準備理事會官員言論，美股主要指數4日多數收低，道瓊工業指數下跌97.55點，那斯達克指數下跌67.43點，費城半導體指數表現相對強勢，上揚52.38%，漲幅1.06%。
台積電美國存託憑證（ADR）延續攀升走勢，達138.26美元，上漲逾3%。台積電今天股價同步走高，開盤達735元，再創新天價，上漲10元，市值增加2593億元，達19.06兆元，貢獻大盤指數約81點。
全球半導體產業今年景氣可望回溫，人工智慧（AI）強勁需求是主要動能，台積電囊括輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等AI晶片代工訂單，將是這波AI熱潮中主要受惠者。（編輯：張均懋）1130305
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