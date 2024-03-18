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台積電將在嘉義縣設2座先進封裝廠 5月初動工

2024/3/18 12:09（3/18 12:50 更新）
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圖為台積電公司logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）行政院副院長鄭文燦今天在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，預計5月初動工，感謝台積電布局全球根留台灣，帶動上中下游產業投資。（編輯：郭諭儒）1130318

CoWoS小百科

CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。

透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。

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CoWoS供不應求 傳台積電考慮在日本建先進封裝廠
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