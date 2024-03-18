虛坪改革恐提高單坪售價？ 林右昌：實際上不會

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（中央社記者陳俊華台北18日電）內政部推動虛坪改革，立委關注是否造成「單坪」售價提高。內政部長林右昌今天說，實際上並不會，最近有跟不動產界、業者溝通與討論，可避免不肖建商灌虛坪、車道兩賣，讓制度更公平。

林右昌2月29日舉行記者會時表示，「虛坪改革」將從改進停車空間、容積計算兩策略著手，修法後沒買車位的住戶將不必負擔車道公設，試算結果約可降低公設比5%到10%，有效降到25%到30%之間。

立法院內政委員會今天邀林右昌、國土管理署長吳欣修、警政署長黃明昭等人列席，進行業務報告並備詢。

民進黨立委張宏陸質詢時關注，虛坪改革推動後，是否能讓公設比降低、解決所有問題。林右昌答詢時表示，主要透過車位專有登記與車道負擔，以及免計容積變革，透過兩項措施，可大幅增加民眾實際購屋時所買得的坪數，但不可能解決所有問題。

張宏陸質疑，這會不會造成「單坪」售價提高。林右昌說，實際上並不會，最近有跟不動產界、業者溝通與討論，大家都可以理解，也知道這可以避免一些不肖建商以灌虛坪、車道兩賣的狀況，會讓制度更加公平。

另外，民進黨立委蘇巧慧指出，警政署民國112年度通報的兒少保護案件共1萬5808件、脆弱家庭5566件，詢問日前發生的1歲待收養男童疑遭保母虐死案，是否有通報。

黃明昭說，初步了解是沒有在這裡面，蘇巧慧追問，是否沒被通報，黃明昭表示，「應該是」，警政部門的通報，是在戶口查察或執勤時發現，再通報給主管機關。

林右昌說，警政單位回報後，警察主要是提供人身安全保護，至於個案與家庭支持，應該回歸到社福單位。（編輯：張均懋）1130318