左營高鐵科技之心公辦都更 國揚將投資188億元

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市財政局執行的「左營高鐵科技之心公辦都市更新招商案」，經評選結果，由國揚實業獲選為「第三種商業區A、B基地整體開發」最優申請人，預計投資188億元，打造北高雄新門戶。

高雄市財政局今天發布新聞稿表示，高市府公辦都更案「左營高鐵科技之心公辦都市更新招商案」，其中「第三種商業區A、B基地整體開發」共吸引3家申請人投標，經評選結果，由國揚實業股份有限公司獲選為最優申請人。

高雄市副市長林欽榮說，「第三種商業區A、B基地整體開發」2塊基地面積合計達4713坪，國揚實業預計投資新台幣188億元，開發量體約7.2萬坪，將規劃興建含會展空間的A級辦公室、智慧商場、精品旅館及智慧節能住宅。

財政局表示，依最優申請人規劃構想，將於A基地規劃興建2棟地上26層、地下6層商辦大樓及住商大樓；B基地規劃1棟地上26層、地下4層商辦大樓。

其中A基地將建置左營轉運站，連接楠梓產業園區及其他區域，並於B基地商辦大樓及兩側公園用地、停車場用地內，闢建公共托嬰中心、里民活動中心及地下停車場等；同時規劃30米寬空中立體人行系統，串聯2塊基地及左營高鐵站。

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財政局表示，高市府及交通部鐵道局未來分回約1.8萬坪A級辦公空間，可提供半導體科技相關產業鏈廠商所需優質辦公環境與產學合作所需空間。此外，最優申請人提出扶植產業構想，將提供共享辦公室租金優惠等。

財政局指出，盼透過此案開發，為北高雄創造優質工作與宜居環境，並吸引更多半導體產業與創新人才移居高雄，帶動高雄產業轉型發展。後續財政局將與最優申請人進行議約，預計今年第2季完成簽約。（編輯：李亨山）1130328