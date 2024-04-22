被控涉內線交易 長榮張國華：交易皆依法申報

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（中央社記者賴言曦台北22日電）律師林文鵬今天稍早以長榮海運股東身分，提告長榮集團創辦人張榮發長子張國華、長榮董事柯麗卿涉嫌內線交易。張國華回應，交易都依法進行申報，絕無內線交易，也無任何獲利，身為守法守分的公民，會尊重司法，全力配合調查。

被外界視為張榮發4子、星宇航空董事長張國煒人馬的林文鵬，今天稍早以長榮海運股東身分，赴台北地檢署按鈴控告張國華、柯麗卿涉嫌內線交易長榮海運股票。

張國華今天透過書面聲明表示，有關他在去年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易購買長榮海運股票一事，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運的持股，因此早已決定要在去年除息交易日當天，透過集中市場購買長榮海運股票，至今沒有賣出的計畫。

張國華表示，交易都依法進行申報，絕無內線交易，更無任何獲利可言，且他先前已向媒體表明，這一生的工作都和海運有關，也曾在2017年及2018年長榮慘澹經營、二度辦理現金增資時，不惜投入鉅資認購，給予最大支持，一路走來從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票的初衷也始終如一。

張國華指出，近期因經營權紛爭再起，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論他及柯麗卿涉內線交易，實屬無稽。

張國華質疑，他買進股票怎會與柯麗卿相關，且有心人士還莫須有影射有其他共犯等，企圖帶風向，進而指導辦案，對此他深感遺憾，也希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

張國華表示，他是守法守分的公民，一定會尊重司法全力配合調查；但不忍司法程序遭有心人士操弄，擴大損害長榮海運聲譽與投資人權益。（編輯：張良知、楊凱翔）1130422