熱錢出走 新台幣爆量貶破32.6元改寫近8年新低

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）熱錢持續出走，新台幣貶勢煞不住，今天再度上演股匯雙挫，新台幣兌美元跌破32.6元價位，收盤收在32.636元，重貶1.24角，改寫近8年新低，台北及元太外匯市場總成交金額達23.49億美元。

上週在台積電法說引爆失望性賣壓、中東地緣政治緊張以及美國聯準會放鷹等利空籠罩之下，台灣上演股匯雙殺，台股失守2萬點大關，新台幣也跌破32.5元重要心理關卡。

本週第一個工作天，台灣股匯市未能甩開頹勢，台股一早開盤一度反彈，但隨著台積電再度翻黑，AI類股熄火，大盤走弱下探19395點，終場跌115.9點，收在19411.22點。

外匯交易員表示，外資持續賣股匯出，美元指數依舊居高，使新台幣壓力山大，今天以32.51元開出後，貶勢持續擴大，跌破32.6元價位，盤中最低觸及32.66元、重挫近1.5角。

外匯交易員指出，新台幣近期跌幅較重，主因是熱錢大舉匯出、台股大跌所致，畢竟外資一向是主導新台幣匯率的主要力量，若熱錢持續出走，勢必加重台幣貶勢。

不過外匯交易員也說，中東緊張局勢目前沒有進一步擴大，如果消息面反映淡化，有助於避險情緒降溫，但美元指數短期遇弱不易，新台幣應該還是繼續往貶值的路上走，只是速度快或慢的問題；後續除了關注中東局勢，美國經濟數據也是重點，尤其聯準會官員仍憂心通膨，使得本週將公布的3月個人消費支出（PCE）物價指數更顯關鍵。（編輯：潘羿菁）1130422