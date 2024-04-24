聯電第1季每股純益0.84元 第2季出貨估增1%至3%

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（中央社記者張建中新竹24日電）晶圓代工廠聯電第1季歸屬母公司淨利新台幣104.56億元，季減約2成，每股純益0.84元。聯電預期，隨著電腦、消費及通訊領域庫存逐步回復到較健康水位，第2季晶圓出貨量將增加約1%至3%。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。第1季產能利用率約65%，隨著電腦領域需求回升，晶圓出貨量季增4.5%，增幅高於預期的2%至3%；不過產品平均售價下滑，第1季營收546.32億元，季減0.6%。

因折舊費用增加影響，聯電第1季毛利率30.9%，較去年第4季下滑1.5個百分點，歸屬母公司淨利104.56億元，季減20.8%，每股純益0.84元。

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聯電共同總經理王石表示，車用和工業領域因庫存消化速度低於預期，需求持續低迷；不過電腦、消費及通訊領域的庫存逐步回復至較健康水位。預期第2季晶圓出貨量將略為上升，季增1%至3%；產能利用率將約65%，產品平均售價持穩，毛利率約30%。

王石指出，第2季22奈米及28奈米製程需求改善，65奈米等12吋晶圓成熟製程及8吋晶圓需求大致持平。因客戶持續嚴控庫存，多採急單，目前難以確定第3季產能利用率能否回升至70%水準。（編輯：張良知）1130424