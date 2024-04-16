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章魚籠破壞漁業資源 連江縣府清除3000公斤

2024/4/16 17:26
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（中央社記者潘欣彤連江16日電）為維護漁業環境，連江縣禁用籠具類漁具，產業發展處日前接獲漁民反映，北竿海域出現大量章魚籠，日前已清除約3000公斤違法放置之章魚籠。漁民透露，大部分為中國漁民放置。

連江縣政府產業發展處發布消息指出，為維護馬祖地區海域棲地資源、漁業環境及生態資源，連江縣於107年公告主要島嶼6000公尺海域範圍禁止使用蟹籠具、章魚籠等籠具類漁具，並每年執行違規籠具清除作業。

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產發處指出，日前執行清除作業於北竿螺蚌山、大澳山、獅嶼等地區，共清除約3000公斤的違法章魚籠。因回收量較大，部分章魚籠先暫置於碼頭，並請環保回收公司盡速辦理銷毀作業。

當地漁民說，禁用章魚籠是馬祖地區漁民投票結果，且章魚籠捕撈不分大小，對海洋生態傷害甚鉅，直言「放章魚籠的大部分都是大陸漁船」。也有不具名官員透露，大陸漁船越界常為取回放置之章魚籠，若積極清除的話，多少能解決漁船越界問題，認為應加強取締力道。（編輯：龍柏安）1130416

#連江縣
#產發處
#連江縣政府產業發展處
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