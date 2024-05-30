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聯電：不缺席自駕車和AI市場 專注高速傳輸電源管理

2024/5/30 09:53
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（中央社記者張建中新竹30日電）聯電共同總經理王石今天表示，聯電不會缺席自駕車、AI伺服器及AI PC市場，將專注在高速傳輸、電源管理晶片以及高效能運算的中介層領域，對未來相當期待。

聯電今天召開股東常會，股東關心聯電未來營運成長動能，以及在自駕車、人工智慧（AI）伺服器、AI PC領域的機會。

王石說，半導體產業近2年有週期性變動，不過長期成長依然可期，聯電不僅開發先進的12奈米製程技術，並持續開發40奈米、55奈米等特殊製程以及8吋製程，以解決方案，對接應用市場，協助客戶提升競爭力，並提供聯電未來成長動能。

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王石表示，半導體應用多元，且重要性日益提高，自駕車、AI伺服器及AI PC對未來成長重要，聯電不會缺席，預期在高速傳輸、電源管理晶片部分將有成長空間，在高效能運算方面也不會缺席，將專注在中介層方面。

王石說，AI將會自高速伺服器等基礎建設開始，之後邊緣應用會日漸普及，對於AI發展非常期待，根據網路發展情況推估，AI基礎建設估計要4年，樂觀看待市場前景，聯電將會開發解決方案，與客戶應用對接。（編輯：楊蘭軒）1130530

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