台灣高層全數換血？小米：戰略性調整

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（中央社記者江明晏台北13日電）市場傳出，小米在台灣的台籍高層人事，包括小米台灣總監蔣坤揮等全數換血，改由小米總裁盧偉冰嫡系子弟兵上陣；台灣小米證實指出，確實進行一系列調整，感謝蔣坤揮過去任期的貢獻，強調是穩健發展基礎上做出的戰略性調整。

媒體報導，小米在台灣的團隊大換血，台籍高層幹部包括總監蔣坤揮等全數洗牌，將由小米總裁兼任品牌經理盧偉冰的嫡系子弟兵上陣，由「國王的人馬」直接運籌台灣市場。

小米聲明指出，針對近期有關台灣小米內部人事調動的消息，確實已經進行了一系列的調整，以更好地應對市場變化和公司發展需求。

小米也強調，感謝蔣坤揮在過去任期中對公司作出的貢獻，他的努力和領導為台灣小米帶來許多成果；這次人事調動是在穩健發展的基礎上做出的戰略性調整，堅信將有助於更好地應對市場挑戰，實現公司的長期目標。

小米也對中央社記者強調，目前接任人選尚未出爐。

小米在2013年首度進軍海外市場，第一站就選擇台灣，主要著眼於台灣規模恰當，又是手機品牌兵家必爭之地，是很好的練兵場，並由熟悉台灣市場的台籍總經理領軍營運，雖然10年來台灣總經理也曾替換過，但市場傳出，台籍高階主管全數換血則是首次。

小米台灣總監蔣坤揮在2019年加入台灣小米，當時因中美貿易戰和政經情勢轉變，小米旗下小米、紅米、POCO等所有手機，自2019年第4季後就未在台灣開賣，直到2021年1月小米手機才重返台灣市場。

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相較於同為中國品牌的華為淡出台灣市場，小米在台灣仍有一席之地，蔣坤揮今年3月受訪時曾分享，在展店策略方面，小米插旗西門町設實體門市，為在台第4家直營店，且將持續評估全台商圈，持續拓展實體門市，而小米手環、手錶在台灣銷售表現一直非常好，高階旗艦機雖然是小米的「短板」（弱項），但也看好成長性和爆發性很強。

而在高階人事變動後，小米對台灣市場的策略有何變動，市場也將持續關注。（編輯：黃國倫）1130513